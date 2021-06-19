شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ السويس يتفقد أعمال ممشى بورتوفيق وكورنيش الترعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس بجولة تفقدية للعديد من المشروعات على مستوى الأحياء بدأها بحي السويس بمتابعة انشاء وتطوير كورنيش وممشي بورتوفيق في بداية من أول الكورنيش الجديد باول طريق بورتوفيق حتي الشاليهات، حيث أكد على حي السويس متابعة الشركة المنفذة للانتهاء من المسطحات الخضراء وأحواض الزهور وساحة الانتظار السيارات ومنطقة المحلات والخدمات بطريق بورتوفيق.

كما تفقد انشاء الشاطئ العام الجديد والحديقة الشاطئية على خليج السويس بطول 700 متر لمتابعة اعمال الانتهاء من المرحلة الأولى للشاطئ والتي تشمل شاليهات اليوم الواحد والانارة العام والمبني الاداري والخدمات .

كما تابع اعمال التطوير والتوسعة التي تتم بشارع الجلاء وشارع الجيش بحي السويس، مؤكدا على حي السويس سرعة رفع أي اشغالات لتوسعة بنطاق شارع الجيش.وباقي اعمال التوسعة والرصف بشارع الجيش بداية من بورتوفيق لتحقيق سهولة في الحركة المرورية بالمنطقة في ظل التوسعات الجديدة ويستوعب عدد السكان في المرحلة القادمة .

وواصل نائب المحافظ جولته إلى منطقة الهاويس لمتابعة تطوير منطقة الهاويس على ترعة السويس والتي ستقام عليها مشروع ممشي وكورنيش بطول 850 مترا على جانبي الترعة ومنطقة حضارية جمالية للمنطقة، مؤكدا على علي الري سرعة الانتهاء من للحفاظ على نظافة الشريان المائي .

وتابع نائب المحافظ الجولة إلى حي فيصل حيث تففقد اعمال توسعة وتطوير ورصف شارع الجامعة بطول 1500 مترا ومتوسط عرض 30 مترا لربط طريق مصر السويس وشوارع مدينة السلام 1 بحي فيصل.

وشدد رمضان على الجهات المنفذة للاعمال بزيادة معدلات التنفيذ للمشروعات وسرعة الانتهاء من الجدول زمني وتكثيف الاعمال للانتهاء من التطوير في الوقت المحدد وتيسير الحركة المرورية بالمناطق التي يتم فيها التطوير والتوسعة.

رافق نائب المحافظ في الجولة كلا من المهندسة فاتن عبدالغني رئيس حي السويس وعالية فريد رئيس حي الجناين وممدوح انور رئيس حي الاربعين وفاتن عبدالعظيم رئيس حي فيصل وممثل هندسة الري ومحمود زهرة مديرعام فرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالسويس وعادل خشانة مدير جهاز التجميل واشرف سليمان مدير جهاز الطوارئ بالنظافة ورضا عبود نائب مدير جهازالتجميل والحدائق وامل ابراهيم سكرتيرحي فيصل وشعبان حمدان مساعد رئيس حي السويس وغريب شحاته مساعد رئيس حي فيصل وعماد حمدي مساعد رئيس حي الجناين والإدارات الهندسية بالحي والشركات المنفذة