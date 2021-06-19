شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تأخر وصول القطار .. محافظ أسوان يوجه بتوفير وسائل مواصلات بديلة لنقل المراقبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم أهالي الطلاب والطالبات بشكوي إلى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بعد تأخر وصول المراقبين للجان أمتحانات الدبلومات الفنية التي أنطلقت صباح اليوم، بسبب حدوث عطل مفاجئ في القطار الذي كان يقل المراقبين للجان مراكز ومدن دراو وكوم أمبو ونصر النوبة وإدفو.

وأعطى المحافظ توجيهاته للدكتور خالد القبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع نقابة المعلمين لتوفير سيارات ميني باص كوسيلة نقل بديلة لقطار السكك الحديدية وذلك لتأمين نقل المراقبين للجان الإمتحانية قبل بدء الأمتحانات بوقت كافي لضمان سير الأمتحانات .

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان فقد تم التنسيق مع النقابة لنقل المعلمين المشاركين في أعمال المراقبة من الغد وبناءاً على رغباتهم وبأجر رمزي على أن يقوموا بالأخطار المسبق للمديرية لتحديد الأحتياجات من السيارات وخطوط سيرها، لافتاً إلى أنه بمراجعة المسؤولين في هيئة السكك الحديدية، أكدوا على أن العطل الذي حدث في قطار الضواحي اليوم كان مفاجئ وطارئ، كما أنه سيتم مد خط سيره إلى محطة مدينة السباعية على الحدود الشمالية للمحافظة بدلاً من محطة أدفو طوال فترة أمتحانات الدبلومات حتى الأول من يوليو المقبل تيسيراً على المعلمين .