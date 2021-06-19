شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يبحث آليات تنفيذ مبادرة تحسين قطاع النظافة والبيئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، مع رؤساء الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني العاملة بمدينة قنا وقراها، آليات تنفيذ مبادرة مشروع تحسين قطاع النظافة والبيئة من خلال زيادة أعداد عمال النظافة في إطار مبادرة قنا تتجمل التي أطلقتها محافظة قنا في شهر يناير الماضي.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بديوان عام المحافظة، بحضور المهندس تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، وحسين الباز، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي.

محافظ قنا يبحث تحسين قطاع البيئة

وأوضح محافظ قنا، خلال الاجتماع، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ستتولى توفير المعدات اللازمة للمبادرة، مؤكدا أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تنفيذ المشروعات التي تستهدف نظافة البيئة، وتوفير فرص عمل للشباب انطلاقاً من دورها في العمل المجتمعي، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

محافظ قنا يبحث تحسين قطاع البيئة

وأشار إلى أن المحافظة على استعداد تام للتعاون مع جميع الهيئات الأهلية في تنفيذ المشروعات التنموية التي تعود بالنفع على مواطني المحافظة.