شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري تغذية يحذر من التخسيس بصورة غير صحيحة: يصيب بالأنيميا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور وليد عبدالفتاح، استشاري التغذية العلاجية، إن هناك إمكانية لنحت الدهون في منطقة البطن من خلال بعض الأجهزة بدون أي آلام أو جراحات، مشيرًا إلى نحت الجسم لدى الأطفال يكون من خلال أجهزة مخصوصة.

وتابع «عبدالفتاح»، خلال حواره مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على فضائية «cbc»، مساء السبت، أن خفض الوزن بصورة غير صحيحة قد يؤدي إلى الإصابة بالأنيميا أو الاسترتش مارك، أو شحوب في الوجه أو ترهلات كبيرة في الجسم، لذلك خفض الوزن يجب أن يشمل شد الترهلات لتفادي أي مشاكل قد تحدث مع خفض الوزن.

ولفت إلى أن خفض الوزن للطفل أمر ممكن خلال 3 شهور، وهذا الأمر مهم للغاية، خاصة وأن الأطفال تريد الحصول على نتيجة سريعة، معقبا: «الطفل مش هيصبر».