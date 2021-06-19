شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن بعض مناطق محافظة الإسكندرية الإثنين المقبل: (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب بالاسكندرية،عن ضعف وانقطاع المياه عن مناطق (الدخيلة – العجمي - الهانوفيل) وذلك اعتبارا من الاثنين الموافق 21/6/2021 في تمام الساعة التاسعة صباحا، نظراً لقيامها بأعمال الاحلال والتجديد للخط الناقل للمياه قطر 1000 مم بشارع ابن الورقاء- الورديان.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ( 125 ) ومن اي محمول ( 035815700) الواتس اب ( 01210767877)