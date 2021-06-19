شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد أعمال تشطيب الواجهات لـ15 برجا بالمنطقة الشاطئية بالعلمين الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقب وضعه حجر الأساس لمشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، أجرى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السبت، جولة تفقدية لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة، ورافقه مسؤولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتفقد الوزير المسجد الجارى الانتهاء من تنفيذه بالمدينة التراثية، والمُقامة على مساحة 260 فدانا، ويبلغ إجماليعدد المنشآت بها نحو 70 منشأة، وتشمل: البحيرة الرئيسية– الحديقة المركزية– المسجد– الكنيسة– المسرح الروماني– الأوبرا– المباني التجارية والفندقية في الحي القديم– مجمع السينمات.

كما تفقد وزير الإسكان أعمال تشطيب الواجهات لـ15 برجا بالمرحلة الأولى من الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، موضحا أنه جار أيضا بالمنطقة الشاطئية تنفيذ 8 أبراج بالمرحلة الثانية، ووصلت نسبة التنفيذ ببعض الأبراج للدور السابع.