شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري تغذية: سمنة الأطفال الأخطر على الإطلاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور وليد عبدالفتاح، استشاري التغذية العلاجية، إن سمنة الأطفال من أخطر أنواع السمنة، خاصة أنها تعوق حركة الطفل إلى حد كبير، وتعرضه للتنمر بصورة كبيرة، خاصة في المدارس.

وتابع «عبدالفتاح»، خلال حواره مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على فضائية «cbc»، مساء السبت، أن كمية الدهون عندما تكون أكبر في الجسم، فهذا يعد مشكلة كبيرة للغاية، كما أن ضعف معدل الحرق في الجسم يعني أن إجراء أي نظام للتخسيس لأنه يؤدي إلى نتيجة تذكر، معقبًا: «عمر ما كان زيادة الحرق بتقليل الوجبات».

ولفت إلى أن الكرش من أكثر المناطق التي يعاني منها مرضى السمنة سواء الكبار أو الأطفال، معقبًا: «السمنة في منطقة البطن لدى الاطفال صعبة للغاية، وما ينفعش يكون في طفل بيعاني من السمنة في البطن».