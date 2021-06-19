تفحم جهاز عروس في حريق شقة بإمبابة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
اندلع حريق هائل داخل شقة بمنطقة إمبابة شمال الجيزة، اليوم السبت.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق في شقة بالطابق الثالث بعقار سكني بشارع الوحدة.
ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ٣ سيارات إطفاء بقيادة مدير إطفاء الشمال.
وأخمدت قوات الحماية المدنية الحريق دون إصابات، ومنعت خطر امتداده إلى الشقق المجاورة، ونفذت عملية التبريد.
وأسفر الحريق عن تفحم محتويات الوحدة السكنية متضمنة مشتملات جهاز عروس.
وتحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة بالواقعة.