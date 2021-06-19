تفحم جهاز عروس في حريق شقة بإمبابة (صور)

وأخمدت قوات الحماية المدنية الحريق دون إصابات، ومنعت خطر امتداده إلى الشقق المجاورة، ونفذت عملية التبريد.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012