"دي مش أمي دي لابسة ماسك".. شاب يضرب والدته بـ4 طعنات في العمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شرع مريض نفسي في التخلص من والدته المسنة بعدما سدد لها 4 طعنات بالجسم بمنطقة العمرانية غرب الجيزة.

تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إشارة من أحد المستشفيات بوصول سيدة خمسينية مصابة بآثار اعتداء بآلة حادة.

ووجه العقيد عمرو حجازي مفتش فرقة الطالبية والعمرانية، بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ مع توجه فريق آخر من المباحث لسماع أقوال المصابة حال تحسن حالتها الصحية.

تحريات الرائد محمد نجيب رئيس مباحث العمرانية، توصلت إلى أن شابا يبلغ من العمر 26 سنة، يعاني من انفصام في الشخصية اعتدى على والدته بسكين مسددا لها 4 طعنات، نُقلت على إثرها للمستشفى.

كما تبين أن الشاب يعاني من مرض نفسي يعالج منه منذ فترة، وتم إيداعه مستشفى للامراض العقلية والنفسية قبل أن تستلمه والدته منذ سنة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد هاني عجلان والنقيب عبد الرحمن محمدين معاوني مباحث العمرانية، من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة.

أمام اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أقر المتهم بجريمته مرددا عبارات غير مفهومة إحداها "دي مش أمي دي ست لابسة ماسك".

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.