شكرا لقرائتكم خبر عن «دور القيادة السياسية للحفاظ على حقوق مصر في مياه النيل» .. سؤال النحو للدبلومات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدي طلاب الدبلومات الفنية، السبت، امتحان مادة اللغة العربية، وتسلم الطلاب كراسات امتحان التربية الدينية للإجابة عنها بالمنزل تنفيذًا لقرار وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتضمن سؤال النحو بامتحان اللغة العربية قطعة عن دور القيادة السياسية للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل.

ونص سؤال القطعة بفقرة النحو: «النيل سر الحياة، فما أروع الجهد الذي تقوم به القيادة السياسية في مصر ضمانًا لحقوقنا المائية. ويا أيها المصريون الحفاظ الحفاظ على النيل وإياكم وتلويثه».