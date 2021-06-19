شكرا لقرائتكم خبر عن أقباط البحر الأحمر يتبرعون لشراء صكوك الأضحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كعادتهم السنوية تبرع الانبا ايلايون اسقف الاقباط الارثوذكس والانبا يؤانس أديب راعي الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر لشراء عدد من صكوك الأضحية، بمديرية أوقاف البحر الأحمر.

وقال أديب إن المسلمين والاقباط اخوة في وطن واحد ومشاركتنا لبعضهم البعض شئ طبيعي في مصر، ومشاركته اليوم في شراء صكوك الاضحية جاءت من نابع وطني تجاه مشاركة اخوته من المسلمين في عيد الاضحي المبارك، حيث إن مشاركته واجب وطني على كل مسلم ومسيحي للمشاركة فيه كما يشارك المسلمون في أعياد اخوانهم الاقباط، موضحا أن جميعنا اقباط ومسلمين نسيج واحد في شعب واحد .

كما تبرع الانبا ايلاريون، اسقف مطرانية البحر الأحمر، بمبلغ من المال لشراء عدد من صكوك الاضحية بمديرية اوقاف البحر الأحمر وقال إن مشاركته اليوم في شراء صكوك الاضحية جاء من نابع وطني تجاه مشاركة اخوته من المسلمين في عيد الاضحي المبارك، حيث إن مشاركته واجب وطني علي كل مسلم ومسيحي للمشاركة فيه كما يشارك المسلمين في اعياد اخوانهم الاقباط .

واضاف اسقف مطرانية البحر الأحمر أن المسلمين والاقباط اخوة في وطن واحد ومشاركتنا لبعضنا البعض شيء طبيعي في مصر.

من جانبه، قال الانبا مينا عزيز مدير العلاقات العامة لمطرانية البحر الأحمر إن الانبا ايلاريون اسقف البحر الأحمر يصر على المشاركة في جميع مناسبات واحتفالات الاخوة المسلمين، موضحا أن جميعنا أقباط ومسلمين نسيج واحد في شعب واحد .

من جانبه، قال الدكتور محمود الشيمي، مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر إن تبرع الاقباط يدل على اللحمة الوطنية الموجودة بين الاخوة الاقباط والمسلمين، مؤكدا أن تلك النماذج توضح الوحدة الوطنية بمصر بالكامل.