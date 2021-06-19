شكرا لقرائتكم خبر عن 742 ألفا و318 طالبا وطالبة بالدبلومات الفنية أدوا امتحان اللغة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى 742 ألفا و318 طالبا وطالبة بشهادة إتمام الدراسة للدبلومات الفنية بجميع النوعيات (صناعى- زراعى- تجارى- فندقى)، صباح اليوم، الامتحان في مادة اللغة العربية داخل 3111 لجنة، في أول أيام الامتحانات التحريرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2020/2021، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب الممتحنين.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفنى، إن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الأول سارت بشكل جيد دون حدوث مشكلات، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

وتفقد الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية ويرافقه هاشم علي جامع، نائب رئيس امتحانات الدبلومات الفنية، انتظام سير الامتحانات والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان، حيث تفقدا عددا من اللجان وهي (مدرسة الدرب الأحمر الثانوية الفندقية المتقدمة، ومدرسة أحمد ماهر الثانوية الصناعية، ومدرسة الجمعية الخيرية بالسيدة زينب).

واطمأن رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين اللجان داخل المدارس، وتوفير كافة المستلزمات الوقائية وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وكذلك استدعاء الشؤون القانونية لإعمال شؤونها في بعض المخالفات.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث ورد للغرفة تقرير من محافظة القاهرة يفيد بضبط 14 جهاز محمول في إحدى لجان السيدة زينب، فضلاً عن واقعة أخرى داخل لجان المرج حيث ألقى طالب بكراسة الإجابة من نافذة اللجنة وتم تحديد الطالب المسؤول عن ذلك وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات، وفي محافظة الجيزة تم رصد طالب احتفظ بكراسة الإجابة في مادة اللغة العربية والانصراف بها، وقد تم استدعاء الشؤون القانونية لكل من (الطالب – الملاحظين – مراقب الدور) وذلك لإعمال شؤونها والتحقيق.

جدير بالذكر أن امتحانات الدور الأول تشهد إجراء الامتحانات في عدد (1431) مادة امتحانية يتم أداؤها في (3111) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وذلك بإجمالي عدد طلاب (816948)، بمشاركة (212951) ما بين ملاحظين ومراقبين ومراقبين أوائل ورؤساء اللجان.

التعليم : 742 ألف و318 طالب وطالبة بالدبلومات الفنية يؤدون امتحان اللغة العربية في اليوم الأول

التعليم : 742 ألف و318 طالب وطالبة بالدبلومات الفنية يؤدون امتحان اللغة العربية في اليوم الأول

التعليم : 742 ألف و318 طالب وطالبة بالدبلومات الفنية يؤدون امتحان اللغة العربية في اليوم الأول

التعليم : 742 ألف و318 طالب وطالبة بالدبلومات الفنية يؤدون امتحان اللغة العربية في اليوم الأول