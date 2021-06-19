شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يشهد بدء أعمال الحفر بمشروع إنشاء فندق الشانزليزيه بطنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد، اليوم، الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ويرافقه نائبه، الدكتور أحمد عطا، بدء أعمال الحفر في مشروع إنشاء فندق الشانزليزيه بشارع الجلاء بمدينة طنطا، والمقام على مساحة 6329 مترًا مربعًا بتكلفة تتخطى المليار جنيه.

وأشار «رحمي» إلى أن محافظة الغربية في خطتها التنموية، التي تسعى لتطوير مزاراتها السياحية الدينية في سبيل وضعها على خريطة السياحة الداخلية، كانت في حاجة إلى فندق يلبي احتياجات زائري المحافظة والمترددين عليها.

وأوضح محافظ الغربية أن الفندق يتكون من قاعتين للحفلات، وقاعة مؤتمرات، ومطعم رئيسي، و3 مطاعم متخصصة، وحمام سباحة، وصالة ألعاب رياضية، وأنشطة خارجية، إلى جانب جراج تحت الأرض خاص بنزلاء الفندق، كما يتضمن المشروع أيضًا إنشاء مجمع مطاعم ومحال بعدد 40 مطعمًا ومحلًا تجاريًا متنوعًا، إلى جانب جراج تحت الأرض خاص بالزوار.