شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانية المنيا تعقد لقاءً لطلبة وطالبات الثانوي العام والفني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقام الأنبا مكاريوس، أسقف الأقباط الأرثوذكس بمراكز المنيا وقراها، قداسًا خاصًا لطلبة وطالبات الثانوية العامة والتعليم الفني، وذلك بكنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالمنيا، حيث شاركه ثمانية عشر من الآباء كهنة الإبراشية، وتلت ذلك كلمات تشجيعية، ونصائح متعددة للآباء حول استثمار الوقت، والاستعداد للامتحانات، والثقة بالله والنفس.

وشارك في اللقاء والقداس الذي أقامه «مكاريوس» حوالي 900 طالب وطالبة، وذلك مع أخذ جميع الإجراءات الاحترازية.