شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 26 مخالفة تموينية بمدينة المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الوحدة المحلية لمدينة المنيا حملات متنوعة لإحكام الرقابة على الأسواق ورفع الإشغالات لتحقيق الانضباط داخل شوارع المدينة، وذلك بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، وإدارة التموين، ومباحث التموين، الطب البيطري، والصحة والجهات المعنية، بهدف رصد المخالفات ومتابعة مدى الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات بصفة دورية ومستمرة، للمرور على كافة القطاعات الخدمية والتي يتردد عليها المواطنون، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة لتنفيذ حملات رفع الإشغالات والصيانة لأعمدة الإنارة.

من جانبه، قال العقيد محمد صلاح، رئيس المدينة، إن الحملات أسفرت عن تحرير 26 مخالفة تموينية متنوعة، حيث تنوعت المخالفات بين (عدم وجود شهادات صحية – لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية – منتجات مجهولة المصدر)، مؤكدا استمرار جهود الوحدة المحلية في تنظيم الحملات.

وأضاف رئيس المدينة أنه بجانب الحملة التموينية، تم تحرير 9 غرامات فورية لعدم ارتداء المواطنين الكمامات الواقية من خلال المرور على مواقف السيارات ووسائل النقل العام، كما تم رفع الإشغالات بنطاق منطقة شارع مصر، وإجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بشارع عدنان المالكي بحي شمال المدينة.