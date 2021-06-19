شكرا لقرائتكم خبر عن تصدير 38 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا إلى إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (7) سفن وتم تداول (45000) طن بضائع و(500) شاحنة، حيث شملت حركة الواردات (2000) طن بضائع و(213) شاحنة فيما شملت حركة الصادرات (43000) طن بضائع و(287) شاحنة بضائع.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين محبة والحرية2 بينما تغادر السفينة Pan Bonita وعلى متنها 38 ألف طن فوسفات متجهة إلى إندونيسيا، كما استقبل ميناء نويبع العبارة عمان وغادرت السفينتان عمان وبريدج واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة Dodo وعلى متنها 406 سيارات قادمة من جدة.