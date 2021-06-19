شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة : تعيين 335 شابًا في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة أسوان بتعيين 335 شابا بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم شباب من ذوى القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلين 964 راغب عمل، فضلاً عن إسقاط 580 بطاقـة قيـد لم يتقدم أصحابها وتجديدها في المواعيد المحددة.

وقال «سعفان» إن ذلك يأتى في إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل في أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

تلقي الوزير تقريرا بذلك من محمد عبدالوهاب، مدير المديرية في هذا الخصوص عما تم إنجازه خلال شهر مايو الماضي، أشار فيه إلى أنه تم صرف 105 آلاف جنيه لـ 45 عاملا غير منتظم، رعاية اجتماعية، و15 ألفاً و341 جنيها رعاية صحية لـ 24 عاملا من المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية.

وأوضح أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 189 منشأة (دوري نهاري وعمل 19 حملة نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية على 162 منشأة أخرى، وبحث 3 شكاوى عمالية، وعمل ندوة توعية، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 66 منشأة، وإعادة التفتيش على 45 منشأة أخرى.

وفى مجال علاقات العمل، تلقت المديرية 11 شكوى عمالية، تم تسوية شكوى منها ودياً، وحفظ شكوى أخرى، وتبقي 9 شكاوى منها تحت البحث والدراسة، كما استخرجت المديرية 532 شهادة قياس مستوى مهارة منها 2 لذوي الهمم والعزيمة، وإصدار 500 رخصة مزاولة مهنة لـ 500 عامل.

أما في مجال التدريب المهني، تم الانتهاء من 2 دورة تدريبية لـ 33 متدربة على التفصيل والخياطة، ودورة تدريبية لـ 20 متدربا على مهنة التبريد والتكييف، بمركز تدريب المحمودية بأسوان.