شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع قاعة أفراح ببني سويف بعد استخدامها كمركز دروس خصوصية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار متابعة تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء حيال مخالفي الإجراءات الاحترازية، للحد من التجمعات في الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء، والتشديد على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح، وأن تكون فقط في الأماكن المفتوحة، مؤكدا على مواصلة المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.

وقال محافظ بنى سويف إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برئاسة اللواء وليد البيلي، قامت بغلق وتشميع إحدى قاعات الأفراح، والتي قد تبين استخدامها كمركز للدروس الخصوصية ووجود عدد كبير من الطلاب داخل القاعة، حيث تم فض التجمع وغلق القاعة وتشميعها، واتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك بحضور محمد رياض ونادي مرداش نائبي رئيس المدينة وسليمان السيد مدير الأزمات بالوحدة المحلية.

وطالب المحافظ المواطنين بالالتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء التي تؤكد أهمية تطبيق كافة الإجراءات الوقائية، حفاظا على سلامتهم، مؤكدا أن النجاح في مجابهة تداعيات أزمة كورونا يتطلب التعاون والتضافر من الجميع، مشددا على عدم التهاون في تنفيذ توجيهات وقرارات الحكومة، لافتا إلى تكليفاته لرؤساء المدن بمتابعة تنفيذ تلك القرارات الحكومة بحزم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق الانضباط بالشارع، فضلا عن تعليماته بتكثيف عمل لجان المتابعة الميدانية من الإدارات المعنية بالمحافظة ومجالس المدن والقرى، لتكثيف الحملات على المحال التجارية والأسواق ومواقف السيارات لتطبيق مواعيد الغلق المحددة واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين وعدم الملتزمين بالمواعيد والإجراءات المقررة.