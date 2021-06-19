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حركة تنقلات محدودة بين قيادات التربية والتعليم ببني سويف

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتورمحمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بإجراء حركة تنقلات محدودة بين قيادات التربية والتعليم ببني سويف.

شملت التنقلات تكليف هاني محمد رجائي حسين، مدير إدارة الفشن التعليمية المكلف بالعمل مديرًا لإدارة الواسطي التعليمية، القيام بعمل وكيل مديرية التربية والتعليم.

وتكليف كمال كامل أمين محمد، وكيل إدارة الواسطي التعليمية، القيام بعمل مدير إدارة تعليم الواسطي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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