شكرا لقرائتكم خبر عن حركة تنقلات محدودة بين قيادات التربية والتعليم ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتورمحمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بإجراء حركة تنقلات محدودة بين قيادات التربية والتعليم ببني سويف.

شملت التنقلات تكليف هاني محمد رجائي حسين، مدير إدارة الفشن التعليمية المكلف بالعمل مديرًا لإدارة الواسطي التعليمية، القيام بعمل وكيل مديرية التربية والتعليم.

وتكليف كمال كامل أمين محمد، وكيل إدارة الواسطي التعليمية، القيام بعمل مدير إدارة تعليم الواسطي.