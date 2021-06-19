شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 36 مخالفة لصيدليات في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا إن مديرية الصحة نظمت بالتعاون مع إدارة التفتيش الصيدلي حملات رقابية على المنشآت الصيدلية خلال مايو الماضي، حيث تم المرور على 249 صيدلية عامة وخاصة ومخازن للأدوية بالإضافة إلى تنفيذ 34 حملة تفتيشية بالاشتراك مع الجهات الرقابية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة ولاء ثروت مدير إدارة التفتيش الصيدلي أن الحملات أسفرت عن تحرير 36 مخالفة لصيدليات وتنوعت المخالفات بين عدم وجود مدير مسؤول للصيدلية وعدم وجود صيدلي متخصص ووجود أدوية مجهولة المصدر وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.