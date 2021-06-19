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قص وتهذيب أشجار كورنيش النيل في مدينة المنيا

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سعيد نافع 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن قص وتهذيب أشجار كورنيش النيل في مدينة المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن العقيد محمد صلاح، رئيس الوحدة المحلية لمركز المنيا، قيام إدارة كورنيش النيل بمدينة المنيا، بأعمال قص وتهذيب الأشجار، مع استمرار أعمال النظافة الدورية، ومواصلة رفع كفاءة خطوط الصرف الصحي، وشبكة المياه بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف «صلاح» عقب انتهاء اليوم، تبدأ رحلة رفع التجمعات ومخلفات القمامة، عن طريق عمال النظافة والمشرفين حتى صباح اليوم التالي، حفاظا على مظهر الكورنيش، فضلا عن أعمال التطهير والتعقيم، حرصا على الصحة العامة ومنعا لانتشار الأمراض، والأوبئة وبخاصة .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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