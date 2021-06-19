ضبط كميات كبيرة من الأقراص المخدرة بحوزة عنصر إجرامي بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

في ضربة أمنية ناجحة تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عدد كبير من الأقراص المخدرة بحوزة أحد العناصر الإجرامية بسوهاج وبحوزته مبلغ مالي بلغ أكثر من مليون ونصف جنيه.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة طما لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي، وضبط وبحوزته عدد كبير من الأقراص لعقار التامول المخدر – مبلغ مالي قدره "1.644.620 مليون وستمائة وأربعة وأربعون ألفاً وستمائة وعشرون جنيهاً" - عدد 2 هاتف محمول - سيارة ربع نقل .

بمواجهة المتهم أقر بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، وهاتفي المحمول للاتصال بعملائه والسيارة للتنقل بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.