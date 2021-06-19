أصاب طفلًا في الجمجمة.. تجديد إيداع متسابق "ذا فويس كيدز" بدار رعاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة الطفل بجنوب القاهرة، اليوم السبت، تجديد إيداع متسابق "ّذا فويس كيدز" معاذ عيسى، المتهم بغرز مفتاح سيارة في رأس طفل في حلوان 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بقيادة المقدم محمد السيسي، ومعاونه النقيب محمود سعداوي، ألقت القبض على المتهم بغرس آلة حادة "مفتاح سيارة" بالرأس، ما أدى إلى تسببه بجرح غائط في الرأس ونزيف في المخ.

وأصيب حسن شريف علوان، البالغ من العمر 15 عامًا، بكسر في الجمجمة بعد اعتداء معاذ عيسى، أحد المشاركين في برنامج المسابقات الشهير "فويس كيدز"، عليه بمفتاح في رأسه أدى إلى دخول المفتاح إلى رأسه مما استدعى إجراء عملية جراحية لإنقاذ حياته.

وتبين من التقرير الطبي أن المجني عليه مُصاب بجرح قطعي بفروة الرأس، وانغماس جسم معدني "مفتاح سيارة"، بفروة الرأس وعظام الجمجمة والمخ، وكسر منخسف بعظام الجمجمة إثر إصابة الرأس، كما أجريت له عملية رفع الجسم المعدني، ورفع الكسر المنخسف حسب التقرير الطبي.