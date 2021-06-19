تأييد حبس الفنان أحمد فلوكس في اتهامه بسبّ رجل أعمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنح مستأنف العجوزة، اليوم السبت، تأييد الحكم بحبس الفنان أحمد فلوكس أسبوع، وغرامة 200 جنيه، لاتهامه بإزعاج رجل أعمال وسبه وقذفه.

وجاء منطوق الحكم قبول المعارضة شكلاً، ورفضها في الموضوع، وتأييد الحكم الصادر ضد المتهم.

تعود تفاصيل الواقعة عقب تقدم الدكتور أحمد الجندي المحامي وتيسير إبراهيم المحامي وحسني إمام المحامي، بلاغًا ضد الفنان حمل رقم 1179 لسنة 2021 جنح العجوزة، واتهمه بالتسبب في إزعاجه عمدًا عن طريق إساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية، وقذف المجني عليه بطريق التليفون.

وبإحالة المتهم قضت المحكمة غيابيا، بحبس المتهم أسبوع مع الشغل وكفالة 200 جنيها لإيقاف التنفيذ مؤقتا عن التهمتين للارتباط، وإلزامه بالمصروفات الجنائية، وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدين مبلغ 1000 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، ومصروفات الدعوى المدنية وخمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

كانت محكمة جنح شمال الجيزة الابتدائية، برئاسة عمرو مصطفى، أودعت حيثيات حبس الفنان أحمد فلوكس أسبوعا مع الشغل وكفالة 200 جنيه لإيقاف التنفيذ، وإلزامه بالمصروفات الجنائية في اتهامه بإساءة استعمال هاتف المحمول وقذف رجل أعمال.