الداخلية تكشف تفاصيل مصرع صاحب فيديو علاج كورونا بالمخدرات في مواجهات مع الشرطة بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

لقي عنصر إجرامي مصرعه، وأصيب شقيقه- مطلوب على ذمة قضايا- في تبادل لإطلاق النيران مع قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية بقنا.

كانت استهدفت مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة مفتشي القطاع، وضباط إدارة البحث الجنائي مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، لضبط عنصر إجرامي روج لبيع المخدرات عبر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ومطلوب التنفيذ عليه (في 25 جناية ما بين "سرقة بالإكراه، سلاح، سرقة "بإجمالي سنوات سجن" 16 مؤبد- 69 سنة) بمنطقه زراعية متاخمة لمسكنه بنجع الخطاطبة بقرية السمطا قبلي دائرة مركز دشنا.

ولدى استشعاره بالقوات بادر وشقيقه جمال 17 سنة، عاطل، بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهما بالمثل، وتمكنت القوات من إسكات مصدر النيران وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفر ذلك عن مصرع العنصر، وعثر بجوار جثته على (بندقية آلية وبخزينتها 5 طلقات- 2 هاتف محمول)، كما عُثر على كمية من المخدرات، بالإضافة إلى مبلغ مالي.

وعثر على رشاش متعدد – بندقيه آلية وبخزينتها 25 طلقه، وتمكن شقيقه من الهرب متخلياً عن "بندقية آلية و21 طلقة من ذات العيار"، ضُبطت في وقت لاحق. توجه المتهم لمستشفى قنا العام مُصاباً بعيارين ناريين بالقدم اليمنى، وتم التحفظ عليه وتعيين الحراسة اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.