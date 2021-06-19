الأمن العام: ضبط 1359 تاجر مخدرات وتنفيذ 553 ألف حكم قضائي في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، في ضبط 1628قضية إتجار في المواد المخدرة، ضمت 1757 متهم، وتنفيذ 553752 حكم قضائي.

وأثمرت جهود الأجهزة الأمنية خلال أسبوع الماضي، عن ضبط 1628 قضية إتجار في المواد المخدرة، وضبط خلالها 1757 متهمًا، وضبط 11 قضية

في مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك بإجمالي 13 متهمًا بمضبوطات بلغت 895 كيلو جرام.

وأسفرت الجهود عن تنفيذ 553752 حكم قضائي، بإجمالي 44076 متهم، جاء منها 2351 حكم جناية، و196261 حكم حبس، و279219 حكم غرامة، و75921 مخالفة.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.