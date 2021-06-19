الداخلية X أسبوع.. ضبط 3147 قضية آثار و458 عنصر إجرامي شديد الخطورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها.

وأسفر جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية") ، ( السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية)، ضُبط خلالها 698 متهمًا، وبحوزتهم (27 قطعة سلاح ناري – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 12 قطعة سلاح أبيض).

كما اثمرت الجهود عن ضبط 458 عنصر إجرامي شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط –الجيزة - الغربية – السويس - الدقهلية – القليوبية – الشرقية - كفرالشيخ - المنيا – الشرقية - سوهاج – الأقصر – البحر الأحمر - المنوفية - دمياط – أسوان - الإسماعيلية - بورسعيد)، وبحوزتهم (323 قطعة سلاح ناري – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة) وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها (شروع فى قتل - سلاح - مخدرات – سرقة) .

وضبط 3147 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.