الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 2.4 مليار جنيه قيمة قضايا في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 64 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، و2.4 مليار جنيه قيمة قضايا أموال عامة، وتهرب ضريبي خلال أسبوع على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك في أعقاب حملات نظمتها إدارات الأموال العامة والتهرب الضريبي، ومباحث الكهرباء، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية .

وشملت ضبط 82404 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد (64٫450٫944) جنيه.

وفي مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة، ضبط 1771 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة أبرزها 162 قضية ضرائب عامة، و349 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و117 قضية في مجال الجمارك، و18 قضية في مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و202 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي.

كما تم تنفيذ 618 حكم قضائي، و283 قضية تحرى مدين ولجان فحص، وضبط 9 قضايا في مجال مكافحة جرائم (توظيف الأموال – تهريب جمركي – تهريب معادن نفيسة)، و13 قضية في مجالات (اختلاس المال العام – استيلاء على المال العام - احتيال عبر الإنترنت - غسل أموال - كسب غير مشروع).. بقيمة إجمالية بلغت (2464957128 جنيه)، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.