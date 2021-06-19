الداخلية X أسبوع.. غلق 7651 محلًا مخالفًا و95 ألف سائق لعدم ارتداء الكمامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، استمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت الجهود خلال أسبوع في مجال الحد من انتشار فيروس كورونا عن ضبط 7054 قضية تموينية متنوعة، وضبط 1871 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة.. بمضبوطات بلغت 14408 أرجيلة، وغلق 7651 محل مخالف لمواعيد الغلق.

وضبط 95864 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 95284 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 580 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.