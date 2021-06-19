هروب امتد لـ12 يومًا.. مرتكب مذبحة الصف يسلم نفسه للشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

بعد هروب استمر لـ12 يومًا، سلم المتهم بقتل شقيقه وإصابة والدته وشقيقه الثالث بمركز الصف نفسه إلى قسم الشرطة بعد تضييق الخناق عليه.

مساء الاثنين السابع من يونيو الجاري، استقبل مستشفى التبين بالقاهرة جثة "نادي سيد" 55 سنة، فلاح مقيم كفر طرخان، إثر تعرضه للاعتداء بسلاح أبيض.

على الفور حضرت قوة من قسمي شرطة التبين والصف لسؤال أسرة القتيل. زعمت الأسرة أن الوفاة نتيجة سقوط من سقالة لكن بتطوير مناقشتهم أكدوا "أخوه قتله".

جهود البحث والتحري التي أشرف عليها العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الجنوب، توصلت إلى نشوب مشاجرة بين "نادي سيد" 55 سنة، فلاح مقيم قرية طرخان، وشقيقه "محمد" 35 سنة، فلاح؛ بسبب خلاف على الميراث.

جرى نقل الخمسيني إلى مستشفى التبين بالقاهرة في محاولة لإنقاذه لكنه فارق الحياة متأثرا بإصابته، والمصابين إلى مستشفى اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم.

وعززت قوات الشرطة من تواجدها بمسرح الجريمة، وتكثف من جهودها بقيادة المقدم محمد العشري رئيس مباحث الصف؛ لضبط المتهم والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة حتى سلم نفسه.