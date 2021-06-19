"السياحة" تكشف عن موعد عودة الروس إلى الغردقة وشرم الشيخ مجددًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن مصر ستشهد قريبًا طفرة في معدلات السياحة الروسية والأوكرانية، إلى جانب الإقبال الملحوظ خلال الفترة الحالية من جانب السائحين القادمين من دول أوزباكستان، وكازاخستان، وبيلاروسيا.

يأتي ذلك بالتزامن مع استضافة وزارة السياحة والآثار نائبة وزير الثقافة الروسي أولغا ياريلوفا، والوفد المرافق لها، في زيارة إلى منطقة أهرامات الجيزة، وذلك في إطار فعاليات عام التبادل الإنساني بين مصر وروسيا 2021/ 2022؛ تنفيذًا لاتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية.

وكشف عادل مكي، مدير غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، عن بعض كواليس الاجتماع الأخير لوزيري السياحة والآثار والطيران المدني بعدد من المستثمرين السياحيين؛ لبحث سبل التعاون من أجل تنشيط الحركة الجوية والسياحية الداخلية إلى مطارات الجذب السياحي بجمهورية مصر العربية.

وقال مكي، في تصريحات أدلى بها إلى "الخليج 365"، إن وزير السياحة والآثار، أكد خلال الاجتماع حضور التليفزيون الرسمي الروسي والأوكراني إلى مدينة الغردقة نهاية شهر يونيو الجاري، ولمدة 4 أيام؛ بهدف تصوير الإجراءات الاحترازية بمطار الغردقة الدولي، بجانب تصوير الفنادق والمنتجعات السياحية ومتابعة كيفية تنفيذ هذه الإجراءات بها.

وأعرب مدير غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر عن تفاؤله بقدوم الطيران الروسي قريبًا، مؤكدًا أن الفنادق جاهزة ومستعدة تمامًا لاستقبال أي سائح يأتي إليها في أي وقت.

وكان الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، التقيا عددًا من المستثمرين السياحيين، بحضور الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، وغادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، ولفيف من قيادات الوزارتين؛ لبحث سبل التعاون من أجل تنشيط الحركة الجوية والسياحية الداخلية إلى مطارات الجذب السياحي بمصر.

وقال هشام الشاعر، عضو غرفة المنشآت الفندقية، إن الحديث عن قدوم التليفزيون الروسي والأوكراني نهاية الشهر الجاري لمتابعة الإجراءات الاحترازية في مطار الغردقة والفنادق والمنتجعات السياحية، يبشر بقدوم السائحين الروس من جديد إلى مدينة الغردقة وشرم الشيخ مطلع شهر يوليو المقبل.

وأضاف الشاعر، خلال حديثه إلى "الخليج 365"، أن قدوم التليفزيون الروسي والأوكراني، يهدف إلى تصوير واستقبال أول طائرة روسية أثناء دخولها إلى مطار الغردقة.

وأشار عضو غرفة المنشآت الفندقية إلى أن الحديث عن الحجوزات المسبقة في الفنادق من الجانب الروسي لتأكيد قدومهم ليس له معنى؛ لأن الحجز حاليًّا يمكن أن يكون قبلها بيومَين فقط كون الفنادق خالية من "الزبائن" وهم على علم بذلك تمامًا.

وكان أندريه بيلوسوف، النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، كلف وزارتي النقل والخارجية في بلاده بسرعة وضع جدول رحلات للطيران العارض المباشر من روسيا إلى شرم الشيخ والغردقة في موعد أقصاه أول يوليو المقبل.

وذكر خطاب رسمي لنائب رئيس الوزراء، أن أمرًا رئاسيًّا روسيًّا صدر بإعداد جدول رحلات إلى الغردقة وشرم الشيخ، حسب تصريحات نقلها عنه موقع "تور بروم" الروسي، كما كلف الخارجية بإعداد وتنسيق مشروع مرسوم رئاسي مع السلطات التنفيذية الفيدرالية المعنية بشأن إبطال المرسوم رقم 553 المؤرخ 8 نوفمبر 2015، والذي حظر الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية.

وطلب من الجهات المكلفة، تقديم تقرير عن التقدم المحرز في مشروع المرسوم إلى الحكومة، مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج العمل في مطارَي الغردقة وشرم الشيخ من مجموعة الخبراء الأمنيين الروس الذي أرسلوا إلى مصر وفقًا لتعليمات الحكومة من 19 مايو الماضي.

وتابع الموقع: وحسب الخطاب الرسمي، فإنه يصبح الموعد النهائي لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى المنتجعات المصرية واضحًا -أول يوليو 2021- وعلى الجهات المكلفة التأكد من أن مسألة الجدول الجوي للرحلات بين المطارات الروسية ومطارات الغردقة وشرم الشيخ وضعت في إطار الاتفاق بين روسيا ومصر على الحركة الجوية وتقديم تقرير إلى حكومة الاتحاد الروسي بذلك.