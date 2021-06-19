مطار القاهرة: تفعيل خدمة تغليف حقائب المسافرين بكل الصالات.. الشهر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي إن شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المحاسب مجدي إسحاق، ستبدأ تشغيل ماكينة تغليف الحقائب للمسافرين على متن الرحلات الدولية بداية من الشهر المقبل، بمبنيي الركاب 1 و2، لتصبح الخدمة مفعلة في جميع صالات مطار القاهرة الدولي لخدمة الركاب وتحقيق إيرادات للمطار.

وأضافت المصادر أنه وفقًا لتوجيهات وزير الطيران المدني، تم إسناد مشروع تغليف حقائب المسافرين للمحاسب منقذ رضوان، رئيس إدارة ساحات انتظار السيارات بالمطار، وذلك يمثل خطوة جديدة لزيادة دخل قطاع الطيران، خصوصًا في ظل جائحة كورونا.

وأضافت المصادر أنه تم بداية التشغيل الذاتي لتغليف الحقائب في الصالة الموسمية ومبنى الركاب رقم 3، وسيتم تطبيقه في مبنى الركاب رقم 2 الجديد، ومبنى رقم 1 المعروف بالمطار القديم خلال الشهر المقبل، نظرًا لكثافة التشغيل بتلك المباني، خصوصًا أن المسافر يفضل دائمًا تغليف حقائب السفر منعًا من تعرضها للخدش والسرقة، وتبلغ تكلفة تغليف الحقيبة من 40 إلى 80 جنيهًا، حسب الحجم.

وأشارت المصادر إلى أنه منذ بدء تطبيق تغليف الحقائب في الصالة الموسمية ومبنى 3، تحققت إيرادات كبيرة، وذلك رغم انخفاض الحركة بسبب الجائحة.

وتابعت المصادر بأنه يتم تسليم الركاب إيصالًا بثمن التغليف لحفظ حقه، لافتةً إلى أن التغليف أصبح عليه إقبال كبير من الركاب لحماية الحقائب، خصوصًا أن ثمنه مقبول لأعداد كبيرة للركاب.