شكرا لقرائتكم خبر عن «الغضبان» يتفقد محطة تسمين الماشية بجنوب بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، محطة تسمين الماشية بمنطقة حظائر القابوطي الجديد، وذلك لمتابعة سير العمل داخل المحطة، استعدادا لعيد الأضحى المبارك، رافقه خلالها مدير الطب البيطرى ورئيس حى الجنوب .

وأعلن محافظ بورسعيد عن جاهزية محطة تسمين الماشية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال توفير 500 رأس ماشية كمرحلة أولى، تم استقبالها الأسبوع الماضى لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم والماشية .

وأكد المحافظ أنه سيتم استقبال أعداد كبيرة من الماشية تباعا خلال الفترة المقبلة لتوفير متطلبات المواطنين خلال عيد الأضحى، بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق .

وأوضح المحافظ أن محطة تسمين الماشية بجنوب بورسعيد، حققت أعلى معدل نمو في تربية وإنتاج اللحوم على مستوى الجمهورية، وذلك بعد أن حققت الهدف الرئيسي منها وهو الاكتفاء الذاتي من إنتاج اللحوم الحمراء للمحافظة بعد تطويرها وتحويلها إلى مركز لتوزيع اللحوم للمحافظات المجاورة، وواحدة من أهم مراكز تصنيع اللحوم ومنتجات الألبان على مستوى مصر.

يشار إلى أن المشروع يتكون من محطتين إحداهما محطة (أ) وتشمل 4 حظائر والأخرى محطة (ب) وتشمل حظيرتين، فضلًا عن وحدة متكاملة لتجهيز وتصنيع اللحوم وتعبئتها للتوزيع على المستويين المحلي والدولي ومنافذ ثابتة، وسيارات ثلاجة كمنافذ متنقلة تنتشر في أنحاء المدينة.