شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم المنيا : لا شكاوى في أول أيام امتحانات الدبلومات الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى 57460 طالبا وطالبة في المنيا، امتحانات الدبلومات الفنية داخل 197 لجنة عامة، بجميع التخصصات (صناعي، تجاري، زراعي، فندقي) من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا، وسط إجراءات احترازية ووقائية من وباء كورونا المستجد، دون وجود شكاوى أو مشكلات.

وأعلن المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا عدم تلقي غرفة العمليات بالمديرية أي شكاوى أو حالات غش خلال اجراء الامتحانات، مؤكدا أن الامتحانات تقام وسط اجراءات وقائية وامنية مشددة.

قال «الرشيدي» إنه تم إجراء الامتحانات لـ 102 لجنة للتعليم الصناعي والمهني، لاستقبال 23300 طالب وطالبة، و65 لجنة للتعليم التجاري والفندقي لاستقبال 21600 طالب وطالبة، و30 لجنة للتعليم الزراعي، لاستقبال 12560 طالبا وطالبة.