شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يوجه بالاستمرار في الارتقاء بالخدمات المقدمة بمجزر بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، بالاستمرار في تطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بمجزر بورسعيد ليكون على أتم الاستعداد لاستقبال الأضاحى خلال عيد الأضحى المبارك، والعمل على زيادة سعة المجزر لاستقبال أكبر عدد من الماشية، وتحسين الخدمة المقدمة بالمجزر .

جاء ذلك خلال جولة محافظ بورسعيد الميدانية، اليوم، لمتابعة استعداد محطة تسمين الماشية ومجزر بورسعيد بجنوب بورسعيد، لعيد الأضحى المبارك، رافقه خلالها مدير المجزر ومدير الطب البيطرى ورئيس حى الجنوب.

وأشار المحافظ إلى أهمية المجزر ببورسعيد الذي يوفر خدمة للمواطن بأسعار مناسبة ويحقق معايير السلامة في ذبح الماشية، مؤكدا على أهمية وعى المواطن باتخاذ أساليب الذبح الآمنة وذلك من خلال ذبح الأضاحى بالمجزر بدلا من عادات الذبح التقليدية والتى تؤثر على مظهر المحافظة خلال عيد الأضحى، موجها بتكثيف العمل خلال الفترة المقبلة استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتلبية احتياجات المواطنين.