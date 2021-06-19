شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تعليم قنا يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا عددا من لجان امتحانات الشهادات الثانوية الفنية والتي بدأت في عدد ١١١ لجنة موزعة على الإدارات التعليمية منهم 57 لجنة للدبلومات الصناعية و 34 لجنة للدبلومات التجارية و 20 لجنة للدبلومات الزراعية

امتحانات الدبلومات الفنيه بقنا

اطمأن خالد على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم و ارتداء الكمامات وتوزيع اللجان بحسب التعليمات الصادرة عن الوزارة بمدارس قنا الفنية بنات و التجارة المشتركة بالرياح .

واضاف خالد أن غرفة العملية الرئيسية المنعقدة بديوان المديرية منذ بداية امتحانات العملي والتي تتابع إجراءات تجهيز وإعداد اللجان و الحالة الصحية للمعلمين والطلاب وكذلك تتابع تجهيز وتعقيم الاستراحات الخاصة بالمنتدبين لم تتلقى من غرف علميات الادارات أي شكاوى او عقبات بخصوص الامتحانات