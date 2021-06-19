شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الرعاية الصحية تؤكد اتخاذ الإجراءات في لجان الامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة انتصار سرى مدير عام الرعاية الصحية فى مديرية الصحة بشمال سيناء على التزام جميع لجان امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية الأزهرية بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية .

وأشارت عقب جولتها التفقدية للجان ( طبقا لتكليفات الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بمتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية وتوفير الرعاية الطبية لأبنائنا الطلاب أثناء الامتحانات ) أنه تم توفير كافة أوجه الرعاية الصحية للطلاب عن طريق الأطباء والزائرات الصحيات بالجان .. مؤكدة على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ، وعدم ظهور أية شكاوى صحية أو حالات مرضية بين الطلاب .

وأضافت أن الرعاية الصحية متوافرة للطلاب فى جميع لجان امتحانات الدبلومات الفنية ( وعددها 24 لجنة ) وكذا لجان امتحانات الثانوية الأزهرية ( وعددها 8 لجان ) موزعة على جميع مراكز ومدن المحافظة .

ويذكر أن امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية الأزهرية بشمال سيناء قد بدأت اليوم السبت .. وسط عدة اجراءات تأمينية ووقائية مشددة .