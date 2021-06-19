شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ المنيا يتابع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بالعدوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتطوير 192 قرية بـ 757 تابعا، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ، تابع نائب محافظ المنيا، بحضور اللواء محمد عزت رئيس مدينة العدوة، تنفيذ المشروعات الخاصة بتوصيل الصرف الصحي بنطاق المركز، حيث تمت متابعة نسب تنفيذ المشروعات من حيث الحفر وتوصيل المرافق، مشدداً على أن يتم تنفيذ الأعمال وفقا للرسومات الهندسية ومطابقة لمعايير الجودة.