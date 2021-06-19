شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لرفع الإشغالات في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة وقرى مركز كفر الشيخ، حملات لإزالة الإشغالات بكوبرى المرور والـ47 بالقنطرة والزهيري والسلام، ورفع الإعلانات غير المرخصة بشارع الخليفة المأمون وشارع الجمهورية، وبعدد من الشوارع، واستكمال الأعمال بشارع 21، وغرف الصرف الصحي الخاصة بأبراج الربيع، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، برئاسة وحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، الأعمال الجارية بخط الطرد لمشروع الصرف الصحي لقرية شنو، والذي يمر في مرحلته الأخيرة بقرية دفرية، تمهيدا لربطه بمحطة الصرف الرئيسية بسخا، ووجه نائب رئيس المدينة لشؤون القرى، ورئيس قرية الحمراوي، بالتواجد المستمر على رأس العمل، مشددا بعدم توقف العمل، لرفع المعاناة على أهالي قرية شنو، وإصلاح ورصف الطريق الرئيسي للقرية، وتنفيذا لتكليفات محافظ كفر الشيخ.

كفر الشيخ

كفر الشيخ