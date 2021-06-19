شكرا لقرائتكم خبر عن «نسيج واحد».. أسقف السويس يشتري 5 صكوك أضحية من الأوقاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الأنبا بموا، أسقف محافظة السويس، الشيخ محمد فتحي مسلم مدير الدعوة، إذ قام الأنبا بموا بشراء 5 صكوك أضحية من دفاتر صكوك الأضاحي بمديرية أوقاف السويس، وذلك من خلال التنسيق مع الشيخ ماجد راضي فرج وكيل وزارة الاوقاف بالسويس.

وقال الشيخ ماجد راضي، وكيل وزارة الاوقاف بالسويس، إن قيام الأنبا بموا أسقف السويس بشراء 5 صكوك أضاحي، يأتي تأكيدا على النسيج الوطني المشترك الذي يجمع بين أطياف المجتمع المصري مسلمين وأقباط، والاستفادة منها لصالح الفقراء والمحتاجين والأسر الأولي بالرعاية، خلال عيد الأضحى المبارك.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، على ان المديرية بدأت في طرح صكوك الأضاحي للعام السادس على التوالي وقد حققت نجاحا غير مسبوق، وذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والاستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مشيرا إلى أن طرح الوزارة لصكوك الأضاحي يأتي في ضوء المشاركة الاجتماعية خلال عيد الأضحى المبارك؛ مؤكدا أنه يتم طرح الصك حتى صلاة عيد الأضحى المبارك.

اوقاف السويس : نسيج وأحد.. أسقف السويس يشترى 5 صكوك أضحية من الأوقاف