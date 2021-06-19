شكرا لقرائتكم خبر عن التصدي لحالتي بناء دون ترخيص بمركزي منيا القمح وههيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات اليومية لإزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون الحصول على تراخيص قانونية من الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي هذا الإطار، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة منيا القمح، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالصنافين، حملة لإزالة حالة تعدي لبناء سقف الدور الثالث علوى على مساحة ٩٤م بكفر سلامة إبراهيم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف .

فيما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ههيا ،بالتنسيق مع الوحدة المحلية بشرشيمة والقسم الهندسي بالوحدة، حملة إزالة لبناء بدون ترخيص، عبارة عن بناء الدور الثالث دون الحصول على ترخيص، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المواطن المخالف.