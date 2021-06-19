شكرا لقرائتكم خبر عن 58 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على انتهاء أول أيام امتحانات الدبلومات الفنية بالبحيرة وسط حالة من الهدوء والالتزام بتطبيق كافة الاجرءات الاحترازية.

وأشار المحافظ إلى أنه سبق خلال الفترة الماضية رفع درجة الإستعداد بجميع الإدارات التعليمية والوحدات المحلية، وإنهاء استعدادات واجراءات تأمين اللجان وكل ما يتعلق بعملية سير الإمتحانات.

وأكد المحافظ على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب، أثناء أداء الامتحان حرصا على صحتهم وسلامتهم، وإرتداء الطلاب والعاملين والملاحظين باللجان للكمامات وإتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب.

وقال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إن اجمالى عدد الطلاب المتقدمين لاداء امتحانات شهادة الدبلومات الفنية يبلغ ٥٧٦٩١ طالب منهم ٣٩٥٦٣ بالتعليم الصناعى و٦٧٤٦ بالتعليم الزراعيو١١٢١٥ بالتعليم التجاري و١٦٧ بالتعليم الفندقي يؤدون امتحاناتهم بعدد ١٩٨ لجنة بالإضافة إلى لجنتين للصم وضعاف السمع بهما ٦١ طالب وطالبة.

ويناشد المحافظ ووكيل وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور بعدم التجمع والازدحام امام لجان الامتحانات للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وابنائهم الطلاب متمنين لجميع ابنائنا الطلاب النجاح والتوفيق.