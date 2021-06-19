شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة كورونا بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات اليومية على المقاهي والكافيتريات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، فضلاً عن رفع الإشغالات المخالفة على حرم الطريق بالميادين والشوارع الرئيسية، ومصادرة التوك توك المخالف لخطوط السير بالشوارع والطرق الرئيسية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي هذا الإطار، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، حملة موسعة أسفرت عن غلق مقهي مخالف بقرية ميت أبوعلى، ومصادرة ٨ شيش وتحرير محضر بالمخالفة .

كما تم تغريم ١٠ من المواطنين بالمواصلات العامة لعدم ارتداء الكمامة الواقية، فضلا عن رفع ٤٤ حالة إشغال متنوعة أمام المحال التجارية والطرق العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، بالتنسيق مع شرطة المرافق، بشن حملة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية والميادين العامة، وفتح الطريق لعبور السيارات والمواطنين، أسفرت الحملات عن رفع الباعة الجائلين من أمام سور إدارة الري والكوبري الجديد، ومسجد البحر، ومن أمام مكتب البريد وبنك القاهرة، وميدان العروبة وميدان الشهداء.