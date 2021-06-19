شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يتابع مشروعات الزراعة واستصلاح الأراضي والري الحديث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، آخر المستجدات بمشروعات الزراعة واستصلاح الأراضي والري الحديث، للوقوف على ما تم تنفيذه من أعمال، والخطط المستقبلية للتطوير.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والري بالفيوم، ومتدربة البرنامج الرئاسي EPLP.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول آخر المستجدات بمشروعات استصلاح الأراضي، ومساحات أراضي المحاصيل الحقلية والبساتين "الحدائق"، وأنواع الزراعات التعاقدية، إضافة لاستعراض مشروعات الري الحديث وتبطين المجاري المائي، وما تم تنفيذه من أعمال بهذا الشأن.

وأكد محافظ الفيوم على أن استخدام الميكنة الزراعية الحديثة تساعد في تيسير الأمور على الفلاحين، وكذا اتباع الاساليب العلمية في الزراعة يعمل على زيادة المحصول وجودته، مشدداً على الزراعات التى تخدم مجمعات التصنيع الزراعي، لافتاً إلى أن مشروعات الري الحديث وتبطين المجاري المائية تعمل على الحفاظ على مياه الري ومنع تسربها، فضلاً عن الحفاظ على جودة التربة.

وأشار محافظ الفيوم إلى أهمية توعية الفلاحين بنظم الري الحديث وفوائده التى تتمثل في عائد اقتصادي مرتفع من خلال الزيادة المحصولية للفدان والحفاظ على التربة، مع الأخذ في الاعتبار كل تدابير للحفاظ على مياه الري، والعمل على تكثيف حملات رفع التعديات على المجاري المائية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وفي السياق نفسه، أوضح وكيل وزارة الموارد المائية والري بالفيوم، أنه تم تحويل ما يقرب من 9 ألاف فدان للري الحديث " تنقيط ـ رش" بشتى زمامات محافظة الفيوم، كما يجرى التجهيز لعقد عدد من الندوات التوعوية للمواطنين لتعريفهم بأهمية وفوائد نظم الري الحديث.

وأضاف وكيل وزارة الموارد المائية، بأن المديرية تعمل من خلال خطة منظمة لتبطين الترع بمختلف زمامات المحافظة، موضحاً أنه تم الانتهاء من تأهيل وتبطين ترعة قوته بطول 1,9 كم وتخدم 4247 فداناً، وجاري العمل بترعة فرج الله القبلي بطول 1,87 كم وتخدم 1054 فدناً، وترعة قصر الجبالي العالي بطول 2,3 كم وتخدم 1740 فدان، وترعة الجرجبة بطول 6 كم وتخدم 3590 فداناً، وبحر الجرجبة بطول 6,95 كم ويخدم 3981 فداناً، وجنابيات بحر الجرجبة بطول 21,8 كم وتخدم 10123 فداناً، وبحر اللحف بطول 6,94 كم ويخدم 2459 فداناً، وخليج سليمان دسوقي بطول 7,74 كم وتخدم 2674 فداناً، وبحر مطرطارس الشرقي بطول 5 كم ويخدم 2196 فداناً، ومسقة خطاب بطول 1,125 كم وتخدم 358 فداناً، وخليج امتداد كفر عميرة بطول 1,45 كم وتخدم 428 فداناً، وخليج كفر عميرة بطول 1,6 كم وتخدم 948 فداناً، وترعة العيوج بطول 3,5 كم وتخدم 1241 فداناً، وبحر الزربي الغربي بطول 3,55 كم ويخدم 1997 فداناً، وخليج العالي الكبير بطول 2,5 كم وتخدم 1781 فداناً، وخليج المنصل بطول 0,97 كم وتخدم 364 فداناً، وخليج الروبيات بطول 4,75 كم وتخدم 1882 فداناً، وامتداد خليج الفلاحة بطول 0,62 كم وتخدم 579 فداناً، وخليج المناشي بطول 2,69 كم وتخدم 810 فداناً، وخليج الإصلاح بطول 1,11 كم وتخدم 813 فداناً، وخليج الخمسين من الفم حتى 2,1 كم وتخدم 1456 فدان.

ومن جهته أوضح وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالفيوم، أن إجمالي المساحات الزراعية بمحافظة الفيوم يبلغ 396 ألف 398 فداناً، تم تحويل 43 ألف و418 فداناً للري الحديث، بواقع 828 فداناً بمركز الفيوم، و801 فداناً بمركز سنورس، و14 ألف و628 فداناً بمركز طامية، و13 ألف و64 فداناً بمركز إطسا، و14 ألف و97 فداناً بمركز يوسف الصديق، مضيفاً أنه جاري تحويل بعض المساحات إلى الري الحديث بالتعاون مع البنك الزراعي بواقع 490 فداناً و12 قيراطاً بمركز يوسف الصديق، لعدد 112 مستفيد، ومساحة 110 فداناً بمنطقة كوم أوشيم لعدد 11 مستفيد، كما تم تجهيز 16 ألف فدان على ترعة قوته، 2600 فدان بمنطقة كوم أوشيم لريها بالطرق الحديثة.