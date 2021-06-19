شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور السفير الهندي بالقاهرة.. انطلاق فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لليوجا 21 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد حديقة مركز الطفل للحضارة والابداع «متحف الطفل» في الخامسة من مساء بعد غد الاثنين الموافق 21 يونيو، احتفالية بمناسبة اليوم العالمى لليوجا .

والتى يستضيفها المتحف وتنظم بالتعاون مع مركز مولانا ازاد الثقافى الهندى التابع للسفارة الهندية بالقاهرة ووزارة الشباب والرياضة، بحضور أجيت جوبتيه السفير الهندى بالقاهرة وكبار الشخصيات الهندية والمصرية المعنية.

يقول الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة إن رياضة اليوجا تحظى بشعبية واضحة في السنوات الأخيرة سواء في الشرق أو الغرب وهي حاضرة في مصر كما هي حاضرة في معظم دول العالم، وفى واقع الحال ان «اليوجا» التي توصف بأنها «من اهم الصادرات الثقافية للهند» أمست حاضرة بصورة لافتة في المهرجانات الثقافية الهندية بمصر والتي تقام سنويا تحت عنوان «الهند على ضفاف النيل» وهي مهرجانات باتت علامة دالة على أهمية الثقافة في التواصل التاريخ والحضاري بين مصر والهند، مشيدا بعمق العلاقات بين مصر والهند حيث جمعت بينهما حضارة ضاربة بجذورها إلى اعماق التاريخ.

وأكد حلمى، أن الاحتفالية تتضمن تعريفا لمعنى اليوجا وشرحا تقدمه مدربة متخصصة في اليوجا، بحضور العشرات من عشاق تلك الرياضة الهندية التي بدأ الاحتفال بها منذ عام 2015 بعد مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار بشأن هذا الاحتفال في أواخر عام 2014، فيما تقرر أن يكون يوم الاحتفال في 21 يونيو من كل عام، وهو اليوم الذي سيقام فيه احتفال متحف الطفل.

من جانبه، قال الدكتور أسامة عبدالوارث مدير متحف الطفل للحضارة والإبداع «متحف الطفل»، إن الاحتفالية ممتده من الساعة الخامسة وحتى الساعة السايعة مساءا، وتتضمن محاضرات تعريفية عن فلسفة اليوجا وتدريبات الإحماء ثم بعض تدريبات اليوجا الحركية والتي تساعد على التخلص من آلام المفاصل وتشنجات العضلات، كما تتضمن بعض تدريبات يوجا الضحك، وهي تدريبات تعتمد على إطلاق الضحكات العالية للتخلص من الضغوط والإحباطات التي يتعرض لها الجميع.

وأشار عبدالوارث، إلى أن الاحتفال باليوم العالمى لليوجا يأتي إيمانا من مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) بأهمية دوره في تقديم ثقافات العالم المختلفة لكافة الفئات العمرية، وذلك من خلال الفعاليات الدولية المتنوعة التي يستضيفها المركز ليقدمها لرواده من جميع أفراد الأسرة، مؤكدا على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من استخدام المطهرات المتعارف عليها والتشديد على ارتداء الكمامات والتباعد المسموح بع بين الافراد .