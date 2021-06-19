شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: الحجر الزراعى يبدأ فى تكويد المزارع والكيانات التصديرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تقريرا من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي يفيد بالبدء فى الإعلان عن تولى مسئولية تكويد المزارع والكيانات التصديرية بالكامل، وذلك بعد صدور القرار الجمهورى اللازم لذلك.

وقال القصير، إن الحجر سوف يبدأ بتكويد مزارع الرمان كمرحلة أولى نظرا لقرب الموسم التصديرى له، مشيرا إلى أنه تم إعداد منظومة جديدة لتتبع الصادرات الزراعية والتى تعتمد على تكويد كافة المزارع التصديرية تدريجيا وفقا للموسم التصديرى لكل محصول وطبقا لأولوية المحاصيل الهامه تصديريا.

وأضاف القصير، أن المنظومة الجديدة تضمن قيام المزارع بتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة والالتزام بكافة اشتراطات الدول المستوردة وتطبيق المعايير الدولية للصحة النباتية على المزارع ومحطات ومراكز التعبئة، كما تعتمد المنظومة الجديدة على استخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية ( GPS) فى تحديد مساحات المزارع وتقييم الإنتاجية الصالحة للتصدير من كل مزرعة بكل دقه وكذلك تتبع الشحنات المصدرة بدءا من المزرعة وحتى وصولها إلى البلد المستورد.

ومن ناحيته، أكد العطار، أن المنظومة الجديدة تساعد صغار المصدرين وتمكنهم من تكويد مزارعهم من اجل التصدير دون الحاجه للحصول على شهادات" الجلوبال جاب" التى تكلف المُصدر الصغير مبالغ كبيرة تجعله يخرج من المنافسة، حيث يتولى الحجر الزراعى وفقا للمنظومة الجديدة القيام بالرقابة على تنفيذ اشتراطات الدول المستوردة على كافة المزارع التصديرية أيا كانت مساحتها مما يصب فى مصلحة كافة فئات المصدرين.

وأضاف العطار، أن كافة الإجراءات والخطوات التى تشملها المنظومة الجديدة للتتبع والتكويد سوف يصدر بها قرار وزارى قريبا.