شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى تطلق مبادرة لتأهيل 1000 مهندس على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم وزارة الإنتاج الحربى بالتعاون مع شركة جنرال اليكرتيك الرقمية "General Electric Digital" وشركة أيقن للتكنولوجيا الرقمية "IKEN"، الخميس الموافق 24 الجارى، مؤتمرًا صحفيًا للإطلاق الرسمى للمبادرة المصـرية لإعـداد كـوادر رقمنـة الصناعــة، بحضور المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى وعدد من الوزراء وهم: الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والمهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

تستهدف المبادرة تدريب عدد (1000) مهندس مصرى كعملية تمهيد وتجهيز لبيئة العمل الصناعية المصرية للتحول إلى الثورة الصناعية الرابعة، إلى جانب تجهيز مجموعة من المعامل وإعداد المدربين القادرين على تدريب وتأهيل المزيد من المهندسين والفنيين العاملين فى مجال الصناعة مستقبلًا.

وخلال إطلاق المبادرة تقام جلسة نقاشية بحضور عدد من المتخصصين حول التحول الرقمى والثورة الصناعية الرابعة.