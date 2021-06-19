شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: قرار إثيوبيا بوقف تأشيرات الدخول يطبق علي جميع الجنسيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولى، أن التعليمات الجديدة لدخول المسافرين الي العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والتى أعلنت عنها السلطات الإثيوبية، يطبق علي جميع الجنسيات، وجميع شركات الطيران، التي تسير رحلات إلي إثيوبيا وليس رحلات شركة مصر للطيران فقط، وذلك طبقا لنظام الجوازات هناك.

وأعلنت مصر للطيران،وقف العمل مؤقتاً بتأشيرات الدخول عند الوصول، والتأشيرات الالكترونية لجميع الركاب المسافرين إلى مطار أديس أبابا، وطالبت المسافرين المغادرين إلي هناك بضرورة الدخول علي موقعها الإلكتروني لمعرفة آخر الإجراءات الصحية، وضوابط السفر التي أقرتها سلطات الطيران المدني ووزارات الصحة بالدول، التي تسير لها الشركة رحلات جوية.