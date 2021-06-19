شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الثانوية الأزهرية :"منتظركم فى الجامعة".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، اليوم السبت، جولة تفقدية بلجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية " القسم العلمي"، لجنة معهد القاهرة بالعباسية، والتى تضم طلاب معاهد: القاهرة، وحسن أبو بكر، ومصر القديمة، ومعهد عثمان ماهر.

وخلال الجولة اطمأن رئيس جامعة الأزهر على الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل اللجان؛ حفاظًا على سلامة جميع الطلاب، بجانب اطمئنانه على وجود لجنة عزل خاصة موجودة فى طابق منفصل وبعيدة عن اللجان، بجانب وجود الإشراف الطبي، إضافة إلى القيام بعمليات رش وتطهير وتعقيم لجميع اللجان قبل وبعد الامتحان.

وخلال المرور على لجان الامتحانات اطمأن رئيس الجامعة على استخدام كل طالب لأدواته الشخصية، كما اطمأن من الطلاب على أسئلة مادة الفقه، مداعبًا الطلاب قائلًا لهم: "نحن فى انتظاركم فى جامعة الأزهر، داعيًا المولى -عز وجل- أن يوفقهم جميعًا وأن يبارك فيهم وأن يكونوا نافعين لدينهم وأوطانهم".

جدير بالذكر أن هناك التزامًا تامًا بتطبيق قرارات لجنة الأزمات بالأزهر الشريف، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، و الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، و الدكتور سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية؛ حيث لا يتخطى عدد الطلاب فى اللجنة 12 طالبًا، مع مراعاة التباعد الاجتماعى بين الطلاب وبعضهم البعض.