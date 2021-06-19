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ننشر أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

 

‏‎‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم السبت وجاءت كالتالى:

 

‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام.

- البطاطس 6 جنيهات.

- البصل الأبيض 4.5 جنيه.

- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات.

- الكوسة بـ 7.5 جنيه.

- الجزر بـ 6 جنيهات.

- الخيار بـ 7 جنيهات.

- الجوافة بـ 15 جنيها.

‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات

- الفلفل الرومى بـ 7 جنيهات.

- الباذنجان الأبيض بـ 7 جنيهات.

الباذنجان العروس بـ7 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 7 جنيهات.

- الفلفل الألوان 17.5 جنيه.

- الليمون بـ 18.5 جنيه.

- الفاصوليا الخضراء بـ 9 جنيهات.

- التفاح السكرى بـ 27 جنيها.

‏‎‏‎- كانتلوب "" بـ 6.5 جنيه.

‏‎‏‎العنب الأحمر بـ14 جنيها.

العنب الأبيض بـ14 جنيها.

الباميا الخضراء بـ18 جنيها.

تفاح أحمر إيطالى بـ27 جنيها.

برتقال بلدى بـ5 جنيهات.

تفاح بلدى بـ15 جنيها.

مشمش بـ 22 جنيها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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