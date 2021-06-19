شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم السبت وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 6 جنيهات.
- البصل الأبيض 4.5 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات.
- الكوسة بـ 7.5 جنيه.
- الجزر بـ 6 جنيهات.
- الخيار بـ 7 جنيهات.
- الجوافة بـ 15 جنيها.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات
- الفلفل الرومى بـ 7 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 7 جنيهات.
الباذنجان العروس بـ7 جنيهات.
- الفلفل البلدى بـ 7 جنيهات.
- الفلفل الألوان 17.5 جنيه.
- الليمون بـ 18.5 جنيه.
- الفاصوليا الخضراء بـ 9 جنيهات.
- التفاح السكرى بـ 27 جنيها.
- كانتلوب "" بـ 6.5 جنيه.
العنب الأحمر بـ14 جنيها.
العنب الأبيض بـ14 جنيها.
الباميا الخضراء بـ18 جنيها.
تفاح أحمر إيطالى بـ27 جنيها.
برتقال بلدى بـ5 جنيهات.
تفاح بلدى بـ15 جنيها.
مشمش بـ 22 جنيها.